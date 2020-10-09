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Елена Вяльбе отреагировала на решение FIS отложить на год санкции по фтору

Елена Вяльбе отреагировала на решение FIS отложить на год санкции по фтору
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе отреагировала на решение совета Международной лыжной федерации (FIS) отложить на один сезон введение запрета на применение фторсодержащего воска.

«Сегодня совет FIS принял решение отложить на год тесты и санкции по фтору. У нашей большой лыжной семьи есть год, чтобы довести до совершенства аппарат, который будет определять наличие фтора на лыжах. Сохраним природу будущим поколениям и здоровье сервис-командам!» — написала Вяльбе на своей странице в «Инстаграме».

Использование фторсодержащего лыжного воска, как было научно доказано, оказывает негативное воздействие на окружающую среду и здоровье спортсменов. С июля 2020 года правила ЕС запрещают использование определенных фторированных соединений при производстве этих продуктов.

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