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Финал Гран-при по тхэквондо в 2020 году не состоится

Финал Гран-при по тхэквондо в 2020 году не состоится
Другие / Прочие виды спорта 0

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов сообщил об отмене финала Гран-при и Кубка Большого шлема. Соревнования отменили из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире. Финал Гран-при должен был проходить с 25 по 27 ноября в Канкуне (Мексика).

«Финальный турнир Гран-при в этом году не состоится, его отменили, как и Кубок «Большого шлема», намеченный на декабрь. Оба турнира отменены», — цитирует Иванова РИА «Новости».

В последние недели в мире наблюдается резкий рост числа заразившихся коронавирусом. По данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ), в мире коронавирусом могло переболеть уже около 800 млн человек.

Из-за неблагоприятной обстановки отменяются различные турниры и соревнования.

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