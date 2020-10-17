Сальников стал единственным кандидатом на выборах главы Всероссийской федерации плавания

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников стал единственным кандидатом на пост главы организации. Отчётно-выборная конференция состоится 31 октября в Казани.
«Единственным зарегистрировавшимся кандидатом на пост президента ВФП стал Владимир Сальников», — приводит слова пресс-службы организации РИА «Новости».
Сальников занимает пост главы ВФП с 2010 года. В ноябре 2016-го был переизбран на новый четырёхлетний срок. Сальников — четырёхкратный олимпийский чемпион (делит рекорд среди советских и российских пловцов по количеству золотых олимпийских медалей с Александром Поповым), четырежды чемпион мира, пятикратный чемпион Европы. Входит в исполком Олимпийского комитета России, а также в бюро Международной федерации плавания.
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