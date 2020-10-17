Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Сальников стал единственным кандидатом на выборах главы Всероссийской федерации плавания

Сальников стал единственным кандидатом на выборах главы Всероссийской федерации плавания
Другие / Водные виды спорта 0

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников стал единственным кандидатом на пост главы организации. Отчётно-выборная конференция состоится 31 октября в Казани.

«Единственным зарегистрировавшимся кандидатом на пост президента ВФП стал Владимир Сальников», — приводит слова пресс-службы организации РИА «Новости».

Сальников занимает пост главы ВФП с 2010 года. В ноябре 2016-го был переизбран на новый четырёхлетний срок. Сальников — четырёхкратный олимпийский чемпион (делит рекорд среди советских и российских пловцов по количеству золотых олимпийских медалей с Александром Поповым), четырежды чемпион мира, пятикратный чемпион Европы. Входит в исполком Олимпийского комитета России, а также в бюро Международной федерации плавания.

Сальников намерен переизбраться на пост президента Всероссийской федерации плавания
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020