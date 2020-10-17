Мария Ласицкене начнёт подготовку к сезону 22 октября

Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене начнёт подготовку к новому сезону 22 октября. О планах спортсменки сообщил её личный тренер Геннадий Габрилян.

«Предварительно, планируем, что Мария начнет готовиться к новому сезону 22 октября. Не исключаю, что будут внесены некоторые коррективы. Скорее всего, первый этап подготовки будет самостоятельным, как Маша делает каждый год. Но пока непонятно, где она будет заниматься общефизической подготовкой.

Прыжковые тренировки планирую начать с Машей, традиционно, в зале в её родном городе Прохладный, а основная работа будет проходить уже в манеже ЦСКА в Москве. Удастся ли в этом году реализовать всё задуманное, не могу сказать. Не от нас зависит», — цитирует тренера ТАСС.

Летом спортсменка приняла участие лишь в двух турнирах. Ласицкене одержала победу на чемпионате России в Челябинске, а затем выступила на командном чемпионате страны в Сочи.