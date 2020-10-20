Гимнастка Дарья Спиридонова представила серию ярких купальников
Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях российская гимнастка Дарья Спиридонова рассказала о завершении создания новой коллекции купальников под брендом DS.
«Ура! Мы это сделали! Новая коллекция купальников DS доступна в продаже.
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Мы очень много над ними работали, старались, чтобы вам было комфортно, работали над качеством и красотой. Думаю, у нас получилось. Надеюсь, вы оцените наш труд. Какой купальник вам понравился больше?» — написала Спиридонова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Дарьи Спиридоновой в «Инстаграме».
Напомним, Спиридонова готовится к открытию салона красоты Mikki Studio.
«Сразу и не узнать!» Дарья Спиридонова опубликовала фото в новом образе
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