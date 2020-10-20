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Гимнастка Дарья Спиридонова представила серию ярких купальников

Гимнастка Дарья Спиридонова представила серию ярких купальников
Другие / Прочие виды спорта 0

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях российская гимнастка Дарья Спиридонова рассказала о завершении создания новой коллекции купальников под брендом DS.

«Ура! Мы это сделали! Новая коллекция купальников DS доступна в продаже.

Мы очень много над ними работали, старались, чтобы вам было комфортно, работали над качеством и красотой. Думаю, у нас получилось. Надеюсь, вы оцените наш труд. Какой купальник вам понравился больше?» — написала Спиридонова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Спиридоновой в «Инстаграме».

Напомним, Спиридонова готовится к открытию салона красоты Mikki Studio.

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