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Владимир Путин: не планируем вводить тотальные ограничения из-за коронавируса

Владимир Путин: не планируем вводить тотальные ограничения из-за коронавируса
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент России Владимир Путин на встрече с членами правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» заявил, что правительство не планирует вводить в стране жёсткие ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции.

«По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем это делать, и у правительства нет планов это делать», — приводит слова Путина РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что смертность от COVID-19 выросла по сравнению с весной, однако это связано «с тщательной фиксацией причин», при этом общая смертность снизилась в два раза.

«Появились препараты, медикаменты, вакцина появляется, и генеральный путь этой борьбы – это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране», — сказал Путин.

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