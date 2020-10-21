Синхронистка Алла Шишкина показала, как выразить радость ногами
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продемонстрировала, как можно выразить радость ногами, и попросила подписчиков дать название связке.
«Ну когда, когда, когда? Уже скоро мы отправимся на традиционный ежегодный сбор в Арабские Эмираты. А это видео я сняла в наш последний тренировочный день. Попыталась ногами выразить всю радость от того, что едем домой после 20 дней заточения на спортивной базе. У меня получилось? Как бы вы назвали эту связку?» — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».
Кроме золотых медалей Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в группе в активе Шишкиной 14 наград высшей пробы, завоёванных на чемпионатах мира. Алла — пятикратная чемпионка Европы.
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