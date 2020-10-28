Гимнастка Мамун показала пляжное фото с Мальдив с необычным ракурсом

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила очередное фото с отдыха, который она проводит на Мальдивах. На фотографии спортсменка плывёт в море, а снимок сделан, по всей видимости, с дрона.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Мамун.

Мамун проводит отпуск с мужем, пловцом Александром Сухоруковым. Отношения между спортсменами начались в 2013 году. 8 декабря 2016-го на Олимпийском балу в присутствии собравшихся Александр сделал Маргарите предложение. 8 сентября 2017-го влюблённые официально стали мужем и женой. 3 октября 2019 года Маргарита родила первенца. Сына назвали Львом.

Помимо олимпийского золота в активе Мамун семь золотых медалей чемпионатов мира и 4 победы на первенстве континента.