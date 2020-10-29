Трёхкратный олимпийский чемпион гимнаст Утимура заразился коронавирусом

Японский гимнаст Кохэй Утимура заразился коронавирусом. Как сообщает Reuters, трёхкратный олимпийский чемпион сдал положительный тест на коронавирус за 10 дней до Турнира четырёх стран в Хиросиме.

Болезнь у спортсмена протекает без симптомов. Его партнёры по национальной сборной при этом сдали отрицательные тесты на COVID-19.

По словам организаторов турнира, участие Утимуры в состязаниях между спортсменами из России, Японии, Китая и США, которые начнутся 8 ноября, пока находится под вопросом. Гимнаст пройдёт повторные тесты 4 и 5 ноября, и в случае отрицательных результатов его допустят до соревнований.

Отметим, что для гимнастов Турнир четырёх стран – важнейший этап в подготовке к летним Олимпийским играм, которые пройдут в Токио в 2021 году.