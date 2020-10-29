Каролина Севастьянова показала соблазнительное фото в купальнике

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в белый купальник, позирует перед камерой, отдыхая в бассейне.

«Портофино», — подписала она фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Богиня!»

«Купальник немного завернулся — ад перфекциониста».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.