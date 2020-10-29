Каролина Севастьянова показала соблазнительное фото в купальнике

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в белый купальник, позирует перед камерой, отдыхая в бассейне.
«Портофино», — подписала она фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Богиня!»
«Купальник немного завернулся — ад перфекциониста».
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
- 29 октября 2020
-
16:01
-
15:35
-
15:26
-
14:33
-
14:10
-
14:07
-
13:29
-
09:56
-
09:44
-
03:22
- 28 октября 2020
-
21:49
-
20:11
-
15:37
-
15:29
-
15:25
-
13:05
-
12:51
-
12:43
-
12:05
-
10:25
-
10:24
-
09:05
- 27 октября 2020
-
21:47
-
20:13
-
17:18
-
16:43
-
00:08
- 26 октября 2020
-
23:49
-
23:04
-
22:13
-
21:15
-
16:00
-
13:52
-
12:32
-
09:49