Владимир Морозов стал вторым на дистанции 100 м комплексом на этапе ISL в Будапеште

Российский пловец Владимир Морозов показал второе время на дистанции 100 метров комплексным плаванием во второй день пятого этапа Международной лиги плавания (ISL) в Будапеште (Венгрия).

Морозов, выступающий за команду Tokyo Frog Kings, 0,15 секунды уступил победителю, норвежцу Томоэ Дзенимото-Хвасу. Третий результат показал греческий пловец Андреас Вазайос.

Плавание. International Swimming League. 5-й этап. Будапешт, Венгрия

Мужчины. Комплексное плавание, 100 м

1. Томоэ Дзенимото-Хвас (LA Current, Норвегия) – 51,83

2. Владимир Морозов (Россия) – 51,98

3. Андреас Вазайос (London Roar, Греция) – 52,24

ISL — ежегодная профессиональная плавательная лига, основанная в 2019 году. В ISL в приоритете коллективные очки клуба, а не личные результаты.