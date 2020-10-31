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Владимир Морозов стал вторым на дистанции 100 м комплексом на этапе ISL в Будапеште

Владимир Морозов стал вторым на дистанции 100 м комплексом на этапе ISL в Будапеште
Другие / Водные виды спорта 0

Российский пловец Владимир Морозов показал второе время на дистанции 100 метров комплексным плаванием во второй день пятого этапа Международной лиги плавания (ISL) в Будапеште (Венгрия).

Морозов, выступающий за команду Tokyo Frog Kings, 0,15 секунды уступил победителю, норвежцу Томоэ Дзенимото-Хвасу. Третий результат показал греческий пловец Андреас Вазайос.

Плавание. International Swimming League. 5-й этап. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Комплексное плавание, 100 м

1. Томоэ Дзенимото-Хвас (LA Current, Норвегия) – 51,83
2. Владимир Морозов (Россия) – 51,98
3. Андреас Вазайос (London Roar, Греция) – 52,24

ISL — ежегодная профессиональная плавательная лига, основанная в 2019 году. В ISL в приоритете коллективные очки клуба, а не личные результаты.

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