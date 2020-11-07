«Ростов-Дон» обыграл «Эсбьерг» и лидирует в группе Лиги чемпионов

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» на своей площадке обыграл датский «Эсбьерг» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 28:24. Самой результативной в составе хозяек площадки стала Юлия Манагарова, забившая 7 мячей. По 5 мячей у Виктории Борщенко и Владлены Бобровниковой, 4 –у Анны Вяхиревой.

«Ростов-Дон» одержал четвертую победу при одной ничьей и возглавил таблицу группы А, набрав в пяти матчах девять очков. «Эсбьерг» потерпел четвертое поражение в шести матчах и занимает шестое место.

В следующем туре «Ростов-Дон» снова сыграет с датской командой. Матч состоится 15 ноября на выезде.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Группа А

«Ростов-Дон» (Россия) — «Эсбьерг» (Дания) – 28:24 (15:13).