Никита Нагорный получил футболку олимпийского чемпиона на память о турнире в Токио

Действующий чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал об участии в международном турнире в Японии. Россиянин выступал в одной команде с трёхкратным олимпийским чемпионом Кохэем Утимурой, который на память подарил Нагорному футболку, в которой одержал одну из олимпийских побед.

«Наши соревнования в Токио подошли к концу. На этом турнире все спортсмены были поделены поровну на две команды — «Дружба» и «Солидарность», и я выступал в одной команде с Кохэем Утимурой. Для меня это стало невероятным опытом, получил много крутых эмоций.



Кохэй подарил мне футболку, в которой он стал олимпийским чемпионом. 10 раз он становился чемпионом мира, 6 раз подряд — в абсолютном первенстве! Этот человек — один из немногих, кто мотивировал и продолжает мотивировать меня.



Долгожданные соревнования прошли, с небольшим отрывом выиграла команда «Солидарность», за которую мы выступали вместе с Утимурой. В любом случае этот турнир был дружеским, поэтому всегда побеждает дружба», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».