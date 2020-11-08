Никита Нагорный получил футболку олимпийского чемпиона на память о турнире в Токио

Действующий чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал об участии в международном турнире в Японии. Россиянин выступал в одной команде с трёхкратным олимпийским чемпионом Кохэем Утимурой, который на память подарил Нагорному футболку, в которой одержал одну из олимпийских побед.
«Наши соревнования в Токио подошли к концу. На этом турнире все спортсмены были поделены поровну на две команды — «Дружба» и «Солидарность», и я выступал в одной команде с Кохэем Утимурой. Для меня это стало невероятным опытом, получил много крутых эмоций.
Кохэй подарил мне футболку, в которой он стал олимпийским чемпионом. 10 раз он становился чемпионом мира, 6 раз подряд — в абсолютном первенстве! Этот человек — один из немногих, кто мотивировал и продолжает мотивировать меня.
Долгожданные соревнования прошли, с небольшим отрывом выиграла команда «Солидарность», за которую мы выступали вместе с Утимурой. В любом случае этот турнир был дружеским, поэтому всегда побеждает дружба», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».
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