Войнова выиграла чемпионат Европы по велотреку в спринте, опередив в финале Шмелёву

Российские спортсмены завоевали четыре медали в третий день чемпионата Европы по велоспорту на треке, который проходит в Пловдиве (Болгария).
В российском финале индивидуального спринта среди женщин встретились Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова. Войнова опередила по заездам Шмелёву со счётом 2-1 и стала 13-кратной чемпионкой Европы. Бронза — у украинки Елены Стариковой. Ранее в Пловдиве Шмелёва и Войнова завоевали золото в командном спринте.
В мужском индивидуальном спринте призёр Олимпийских игр россиянин Денис Дмитриев завоевал серебро. В финале он уступил в двух заездах немцу Максимилиану Леви. Ранее Дмитриев с Павлом Якушевским и Иваном Гладышевым выиграли золото в командном спринте.
Мария Новолодская завоевала бронзу в омниуме. Россиянка ворвалась в тройку в решающем виде омниума, получив круг преимущества в гонке по очкам. Победила итальянка Элиза Бальсамо, серебро — у британки Лауры Кенни.
Накануне Александр Дубченко, Лев Гонов, Никита Берсенев и Александр Евтушенко завоевали золото в командной гонке преследования.
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