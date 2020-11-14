Ирландия обыграла Уэльс в матче открытия осеннего Кубка наций

Вчера, 13 ноября, стартовал Осенний кубок наций по регби, в котором принимают участие сборные Англии, Фиджи, Франции, Грузии, Ирландии, Италии, Шотландии и Уэльса.



В матче открытия встретились сборные Ирландии и Уэльса. Валлийцы не сумели ничего противопоставить сопернику и проиграли со счётом 9:32. У подопечных Уэйна Пивака это пятый проигрыш подряд.



Ирландия — Уэльс — 32:9.



Попытки: Ру (23), Лоу (80) – нет;

Реализации: Секстон (24), Маррей (80) – нет;

Пенальти: Секстон (11, 28), Бёрнс (36, 54), Маррей (67, 72) – Халфпенни (17, 31, 50).



Планировалось, что на турнире выступит сборная Японии, но в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, команда отказалась от участия. Вместо Японии в состав участников розыгрыша кубка вошла Грузия.



В результате жеребьёвки в группу A попали сборные Англии, Грузии, Ирландии и Уэльса. В группе B сыграют команды Фиджи, Франции, Италии и Шотландии. Победители групп встретятся в финале Осеннего кубка наций.

«Чемпионат» покажет матч-открытие Осеннего кубка наций по регби Ирландия — Уэльс