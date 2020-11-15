Юлия Ефимова не выступит на чемпионате России по плаванию

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова не планирует выступать на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил главный тренер сборной России Сергей Чепик.



«Юлия не планирует прилетать на чемпионат России в Санкт-Петербург, прямых рейсов нет, нет возможности сделать это (спортсменка проживает в США. — Прим. „Чемпионата“). Мы её ждём на олимпийский отбор», — цитирует Чепика «Р-Спорт».



28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 наград — шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые.



Кроме того, Юлия входит в первую десятку лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях — у российской спортсменки 15 медалей.

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