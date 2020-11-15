«Ростов-Дон» обыграл «Эсбьерг» в Лиге чемпионов
«Ростов-Дон» на выезде обыграл датский «Эсбьерг» в матче группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов со счётом 25:24. Самой результативной в составе российской команды стала Юлия Манагарова, забившая 6 мячей. 4 раза отличилась Владлена Бобровникова. По 3 мяча на счету Ксении Макеевой и Анны Вяхиревой.
Ростовская команда одержала пятую победу в шести матчах группы А и один раз свела встречу в ничью. На счету российских гандболисток 11 очков, как и у лидера подгруппы «Бухареста».
В следующем туре «Ростов-Дон» сыграет с «Бухарестом». Встреча пройдёт 19 ноября в Румынии.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа А. Восьмой тур
«Эсбьерг» (Дания) – «Ростов-Дон» (Россия) – 24:25 (12:13).
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