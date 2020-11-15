Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Ростов-Дон» обыграл «Эсбьерг» в Лиге чемпионов

«Ростов-Дон» обыграл «Эсбьерг» в Лиге чемпионов
Другие / Гандбол 0

«Ростов-Дон» на выезде обыграл датский «Эсбьерг» в матче группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов со счётом 25:24. Самой результативной в составе российской команды стала Юлия Манагарова, забившая 6 мячей. 4 раза отличилась Владлена Бобровникова. По 3 мяча на счету Ксении Макеевой и Анны Вяхиревой.

Ростовская команда одержала пятую победу в шести матчах группы А и один раз свела встречу в ничью. На счету российских гандболисток 11 очков, как и у лидера подгруппы «Бухареста».

В следующем туре «Ростов-Дон» сыграет с «Бухарестом». Встреча пройдёт 19 ноября в Румынии.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа А. Восьмой тур

«Эсбьерг» (Дания) – «Ростов-Дон» (Россия) – 24:25 (12:13).

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020