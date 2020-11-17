В ВАДА заявили об опасениях в связи с принятием Сенатом США «закона Родченкова»

Представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) прокомментировал принятие Сенатом США антидопингового закона, названного в честь информатора ВАДА Григория Родченкова.

«ВАДА наряду с рядом правительств и спортивных организаций имеет обоснованные опасения по поводу «закона Родченкова». В частности, это может привести к дублированию законов в разных юрисдикциях, что поставит под угрозу наличие единого свода правил для всех спортсменов по всему миру. Такое согласование правил лежит в основе мировой антидопинговой программы.

ВАДА также хочет понять, почему этот законопроект исключает обширные области американского спорта, в частности, профессиональные лиги и все виды студенческого спорта. Если это недостаточно хорошо для американского спорта, почему это годится для остального мира?» — цитирует его Reuters.

Напомним, «закон Родченкова» даёт возможность привлекать к ответственности людей, которые нарушили антидопинговые правила на международных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Америки. В 2019 году этот закон был одобрен Палатой представителей США, теперь его должен подписать действующий президент Дональд Трамп. Закон даёт возможность правительству Штатов добиваться судебного разбирательства за участие в допинговых заговорах на международных соревнованиях с участием американских спортсменов. Возможное наказание — тюремное заключение до 10 лет и штраф до $ 1 млн.