«Странно, что мы не отвечаем». Игорь Лебедев — о принятии сенатом США «закона Родченкова»

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал принятие сенатом США антидопингового закона, названного в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова.

«Ничего странного в этом не вижу. США действуют в рамках той стратегии, которую однажды избрали. Странно другое: мы никак не отвечаем: терпим, молчим, где-то соглашаемся, где-то пытаемся. Но никакого эффекта нет. А западные страны избрали стратегию, поставили цель. И сейчас планомерно действуют в этом направлении», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, «закон Родченкова» даёт возможность привлекать к ответственности людей, нарушивших антидопинговые правила на международных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Америки. В 2019 году этот закон был одобрен палатой представителей США, теперь его должен подписать действующий президент Дональд Трамп. Закон даёт возможность правительству Штатов добиваться судебного разбирательства за участие в допинговых заговорах на международных соревнованиях с участием американских спортсменов. Возможное наказание — тюремное заключение до 10 лет и штраф до $ 1 млн.