Чемпионат России по фехтованию отменён из-за коронавируса

Чемпионат России по фехтованию, который должен был пройти с 20 по 26 декабря в Смоленске, не состоится. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фехтования России (ФФР). Причиной такого решения стала пандемия коронавируса.
«В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции, и невозможностью при данных обстоятельствах обеспечения надлежащего уровня безопасности всем участникам чемпионат России по фехтованию отменяется», — говорится в сообщении ФФР, опубликованном на сайте организации.
Ранее из-за пандемии коронавируса был отменён чемпионат Европы по фехтованию, который должен был пройти в Минске (Беларусь). Также в 2021-м не будет проведён чемпионат мира — причиной такого решения стал перенос Олимпийских игр в Токио на лето следующего года.
- 17 ноября 2020
-
19:00
-
18:32
-
18:10
-
14:18
-
13:38
-
13:31
-
13:19
-
13:00
-
11:26
-
10:30
-
08:54
-
00:11
- 16 ноября 2020
-
23:03
-
22:48
-
18:05
-
16:31
-
15:01
-
14:30
-
13:11
-
12:26
-
09:31
- 15 ноября 2020
-
23:49
-
20:45
-
20:22
-
19:29
-
18:28
-
18:04
-
17:46
-
14:19
-
10:09
-
09:00
- 14 ноября 2020
-
23:08
-
20:49
-
18:20
-
14:01