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Чемпионат России по фехтованию отменён из-за коронавируса

Чемпионат России по фехтованию отменён из-за коронавируса
Другие / Прочие виды спорта 0

Чемпионат России по фехтованию, который должен был пройти с 20 по 26 декабря в Смоленске, не состоится. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фехтования России (ФФР). Причиной такого решения стала пандемия коронавируса.

«В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции, и невозможностью при данных обстоятельствах обеспечения надлежащего уровня безопасности всем участникам чемпионат России по фехтованию отменяется», — говорится в сообщении ФФР, опубликованном на сайте организации.

Ранее из-за пандемии коронавируса был отменён чемпионат Европы по фехтованию, который должен был пройти в Минске (Беларусь). Также в 2021-м не будет проведён чемпионат мира — причиной такого решения стал перенос Олимпийских игр в Токио на лето следующего года.

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