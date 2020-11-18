Призёр ЧМ штангист Давид Беджанян завершил карьеру

Двукратный чемпион Европы и призёр чемпионатов мира тяжелоатлет Давид Беджанян принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщил тренер мужской сборной России Олег Писаревский.

«Давид Беджанян принял решение о завершении спортивной карьеры. Хотя мне прислали видеозаписи, на тренировках он поднимает хорошие веса и показывает высокие результаты. Я видел кадры, где он рвёт штангу весом 140 килограммов. И он хоть сейчас мог бы ещё выходить на помост. Давид поднимает вес, с которым ещё может конкурировать с молодыми ребятами в своей весовой категории. Ему сейчас 32 года, но он „режимщик“ и всегда был очень дисциплинированным спортсменом», — цитирует Писаревского РИА «Новости».

32-летний Беджанян в 2013 и 2015 годах становился серебряным призёром чемпионатов мира. В 2014-м стал обладателем бронзовой награды ЧМ. Беджанян становился фигурантом допинговых скандалов, также был отстранён от участия в соревнованиях с августа 2019 года.