Призёр ЧМ штангист Давид Беджанян завершил карьеру

Двукратный чемпион Европы и призёр чемпионатов мира тяжелоатлет Давид Беджанян принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщил тренер мужской сборной России Олег Писаревский.
«Давид Беджанян принял решение о завершении спортивной карьеры. Хотя мне прислали видеозаписи, на тренировках он поднимает хорошие веса и показывает высокие результаты. Я видел кадры, где он рвёт штангу весом 140 килограммов. И он хоть сейчас мог бы ещё выходить на помост. Давид поднимает вес, с которым ещё может конкурировать с молодыми ребятами в своей весовой категории. Ему сейчас 32 года, но он „режимщик“ и всегда был очень дисциплинированным спортсменом», — цитирует Писаревского РИА «Новости».
32-летний Беджанян в 2013 и 2015 годах становился серебряным призёром чемпионатов мира. В 2014-м стал обладателем бронзовой награды ЧМ. Беджанян становился фигурантом допинговых скандалов, также был отстранён от участия в соревнованиях с августа 2019 года.
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