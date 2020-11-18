Журова — о «законе Родченкова»: странно, что весь мир должен исполнять американский закон

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказала мнение о принятом сенатом США «законе Родченкова».
Законопроект позволяет США в судебном порядке преследовать лиц, ответственных за нарушение антидопинговых правил на соревнованиях с участием американских спортсменов. Наказание по новому законопроекту подразумевает штраф до миллиона долларов и заключение в тюрьму сроком до 10 лет.
«Там нет привязки к конкретной стране, поэтому он не антироссийский. Тем не менее эти правила могут войти в серьёзный диссонанс с законами других стран. Во-вторых, у всех этих стран нет соглашений напрямую с США. Поэтому странно, что весь мир должен исполнять американский закон. Причём наказание серьёзное, и не совсем понятно за что. Ещё вопрос: будут ли у дел сроки давности? Пока мы не знаем ответа на этот вопрос. Вообще хорошо бы увидеть закон целиком, а не ориентироваться на комментарии тех, кто его принимал», — приводит слова Журовой НСН.
Журова отметила, что, прежде чем критиковать закон, нужно узнать, как урегулированы в нём многие вопросы.
«Кто будет оплачивать суд, адвокатов? Например, какой-нибудь кенийский тренер, давший воспитаннику допинг, как поедет в Америку? Мало того что ему надо будет в случае доказанной вины оплатить штраф, так ещё и все издержки на него ложатся. А если информатор солгал? Может ли обвиняемый обжаловать решение в ЕСПЧ? Расследование длится год-два, в это время подозреваемые просто не смогут физически посетить США, так как им может гипотетически грозить до 10 лет тюрьмы. Это учитывается в законе? Мы тоже пока не знаем. Например, ВАДА своих информаторов не выдаёт, насколько я помню», — сказала Журова.
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