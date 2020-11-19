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Срок дисквалификации российской тяжелоатлетки Ломовой увеличен до 8 лет

Срок дисквалификации российской тяжелоатлетки Ломовой увеличен до 8 лет
Другие / Прочие виды спорта 0

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) увеличила срок дисквалификации российской штангистки Надежды Ломовой. Как сообщается на сайте IWF, первоначально установленное отстранение сроком на четыре года было увеличено до восьми лет.

Напомним, в апреле 2019 года стало известно, что в допинг-пробе спортсменки обнаружены следы метенолона.

Ломова является серебряным призёром чемпионата Европы 2014 года в весовой категории до 63 кг, а также обладательницей золота чемпионата России 2012 года и чемпионкой Европы среди юниоров 2013 года.

Напомним, в сентябре 2017 года IWF на один год отстранила Федерацию тяжёлой атлетики России (ФТАР) из-за нарушений антидопинговых правил. Срок дисквалификации истёк 20 октября 2018 года.

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