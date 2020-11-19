Срок дисквалификации российской тяжелоатлетки Ломовой увеличен до 8 лет
Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) увеличила срок дисквалификации российской штангистки Надежды Ломовой. Как сообщается на сайте IWF, первоначально установленное отстранение сроком на четыре года было увеличено до восьми лет.
Напомним, в апреле 2019 года стало известно, что в допинг-пробе спортсменки обнаружены следы метенолона.
Ломова является серебряным призёром чемпионата Европы 2014 года в весовой категории до 63 кг, а также обладательницей золота чемпионата России 2012 года и чемпионкой Европы среди юниоров 2013 года.
Напомним, в сентябре 2017 года IWF на один год отстранила Федерацию тяжёлой атлетики России (ФТАР) из-за нарушений антидопинговых правил. Срок дисквалификации истёк 20 октября 2018 года.
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