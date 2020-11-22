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«Звезда» вышла в групповой этап гандбольной Лиги Европы

«Звезда» вышла в групповой этап гандбольной Лиги Европы
Другие / Гандбол 0

Подмосковная «Звезда» вышла в групповой этап гандбольной Лиги Европы. В ответном матче третьего квалификационного раунда с испанской «Берой Берой» российская команда победила со счётом 29:24. В первой встрече, которая состоялась в Испании, была зафиксирована ничья — 27:27.

Гандбол. Женщины. Лига Европы. Квалификация. Ответный матч. Чехов
«Звезда» (Московская область, Россия) — «Бера Бера» (Испания) — 29:24 (15:11).

Первый матч: 27:27.

В групповой этап Лиги Европы ранее попали «Астраханочка» (Астрахань), «Кубань» (Краснодар) и «Лада» (Тольятти). Соперники «Астраханочки» и «Кубани» отказались от участия в квалификации из-за сложностей, вызванных пандемией коронавируса, и связанными с ней ограничениями.

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