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Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 м на спине в финале ISL, плавание

Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 м на спине в финале ISL
Другие / Водные виды спорта 0

Российский пловец Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 метров на спине в финале Международной лиги плавания (ISL), старты которой проходили на короткой воде в Будапеште (Венгрия). Колесников выиграл с результатом 48,82. Накануне во время комбинированной эстафеты Климент установил мировой рекорд на этой дистанции — 48,58.

Британский пловец Адам Пити проплыл быстрее рекорда мира дистанцию 100 метров брассом – 55,41. Официальный рекорд с 2009 года принадлежит Кэмерону ван дер Бургу (ЮАР) — 55,61.

Американец Калеб Дрессел показал рекордные секунды на дистанции 100 метров комплексным плаванием — 49,28 секунды. До стартов ISL рекорд принадлежал россиянину Владимиру Морозову — 50,26 секунды.

Климент Колесников проплыл 100 м на спине быстрее мирового рекорда
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