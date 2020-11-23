«Божественная красота!» Подписчики отреагировали на фото Севастьяновой в купальнике

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в чёрный купальник, позирует перед камерой.
«Совсем забыла об этом фото. Нравится?» — подписала она фото.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Ваша красота божественная!»
«Безумно красивая девушка».
«Зацеловал бы эту красоту».
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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