Лидер сборной России Анна Вяхирева травмировалась и не сможет сыграть на чемпионате Европы
Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин поделился подробностями о состоянии олимпийской чемпионки гандболистки «Ростова-Дон» Анны Вяхиревой, которая получила травму.
«Мы все сожалеем, что на чемпионате Европы не сыграет одна из лучших гандболисток в мире. Анна повредила поясницу. Бесконечный поток напряженных матчей на фоне длительных переездов-перелетов не может не сказаться на состоянии игроков.
В первую очередь мы должны заботиться о здоровье наших гандболисток. Почти никаких шансов, что Вяхирева сможет присоединиться к команде в ходе чемпионата Европы. Ей на замену вызвана Валерия Маслова. Она должна приехать во вторник вечером», — цитирует Мартина «Гандбол. Быстрый центр».
Все матчи женского чемпионата Европы—2020 по гандболу пройдут в Дании
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