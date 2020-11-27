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Клебо прокомментировал поражение в спринте от Вальнеса

Клебо прокомментировал поражение в спринте от Вальнеса
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал второе место, которое он занял в спринте в Руке. Клебо уступил соотечественнику Эрику Вальнесу, который финишировал с отрывом в 0,61 секунды.

«Он был силён. Он всю осень показывал, насколько хорошо готов, поэтому мы были к этому готовы. Когда-то это должно было случиться.

Да и быть вторым здесь не так уж и плохо. Он заслужил эту победу, потому что много раз поднимался на подиум», — приводит слова Клебо NRK.

Лыжные гонки. Кубок мира. Первый этап. Рука, Финляндия
Спринт. Мужчины. Финал

1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2.29,56.
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +0,61.
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +4,09.
4. Александр Большунов (Россия) — +6,34.
5. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — +15,50.
6. Йовиан Хедигер (Швейцария) — +19,61.

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