Олимпийский чемпион Илья Захаров рассказал, почему выбрал прыжки в воду

Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров рассказал, почему выбрал именно этот вид спорта. Недавно Захаров объявил о возвращении к соревнованиям.

«Почему я выбрал прыжки в воду? Частый вопрос, который мне задают. И я всегда не понимал, что за формат этого вопроса… Т. е., по логике человека, который задаёт этот вопрос, ответ выглядит так: «Я такой в пять лет сижу и думаю… Так, куда бы мне податься… Футбол не то, каратэ не то… Шахматы — не моё… Точно! Пойду в прыжки в воду! Вижу будущее именно там…»

На самом деле, конечно же, нет. Именно родители меня отдали туда, потому что этот спорт связан с водой и гимнастикой! Это невероятное сочетание. Работают и развиваются все группы мышц. Плюс у меня было плоскостопие. И из-за того, что работа с трамплином и на вышке стопой постоянная, плоскостопие уменьшилось в разы! Плюс в этот спорт входит и подкачка, и растяжка, и акробатика, и гимнастика… Для многих детей, по моему мнению, это шикарная база. В один момент мне понравилось, и я стал прыгуном в воду. За что спасибо папе и маме», — написал Захаров на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ильи Захарова в «Инстаграме».