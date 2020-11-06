Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Илья Захаров — о возвращении: хочу во что бы то ни стало выиграть чемпионат России

Илья Захаров — о возвращении: хочу во что бы то ни стало выиграть чемпионат России
Другие / Водные виды спорта 0

Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров рассказал о своих целях после возобновления карьеры.

Почти год назад, получив дисквалификацию на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов, Захаров решил уйти из спорта. Но его планы изменила пандемия коронавируса, из-за которой летняя Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год.

«Для начала я хочу во что бы то ни стало выиграть чемпионат России, вернуться в сборную и начать выступать на других соревнованиях. Отталкиваюсь я именно от этих мыслей.

А Олимпиада… Хотелось бы, конечно, побороться за то, чтобы попасть в тройку, раз уж мне выпал шанс, который в ближайшие годы навряд ли появится у атлетов ещё раз. У меня в этом отношении как-то всё совпало.

Если бы Олимпиада состоялась в этом году, как это планировалось изначально, я не смог бы выступить на ней, даже если бы не был дисквалифицирован. Слишком много было травм и операций, которые случились в самый неподходящий момент. Лишний год дал мне возможность почти полностью восстановиться», — приводит слова Захарова RT.

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров решил возобновить карьеру
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020