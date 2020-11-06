Илья Захаров — о возвращении: хочу во что бы то ни стало выиграть чемпионат России

Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров рассказал о своих целях после возобновления карьеры.
Почти год назад, получив дисквалификацию на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов, Захаров решил уйти из спорта. Но его планы изменила пандемия коронавируса, из-за которой летняя Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год.
«Для начала я хочу во что бы то ни стало выиграть чемпионат России, вернуться в сборную и начать выступать на других соревнованиях. Отталкиваюсь я именно от этих мыслей.
А Олимпиада… Хотелось бы, конечно, побороться за то, чтобы попасть в тройку, раз уж мне выпал шанс, который в ближайшие годы навряд ли появится у атлетов ещё раз. У меня в этом отношении как-то всё совпало.
Если бы Олимпиада состоялась в этом году, как это планировалось изначально, я не смог бы выступить на ней, даже если бы не был дисквалифицирован. Слишком много было травм и операций, которые случились в самый неподходящий момент. Лишний год дал мне возможность почти полностью восстановиться», — приводит слова Захарова RT.
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