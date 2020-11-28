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«Конечно же буду лезть в работу тренеров». Губерниев отказал Вяльбе в её просьбе

«Конечно же буду лезть в работу тренеров». Губерниев отказал Вяльбе в её просьбе
Другие / Лыжный спорт 0

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на просьбу главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе не вмешиваться в работу организации. «Он хороший комментатор, пусть рассказывает, как бегут спортсмены», — сказала Вяльбе.

«Ой, а я уже хороший комментатор? Спасибо, Елена Валерьевна! А в работу тренеров, конечно, буду лезть», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Вяльбе и Губерниев неоднократно отпускали в адрес друг друга едкие комментарии. Дмитрий неоднократно заявлял, что российские лыжники недостаточно медийны, что отрицательно сказывается на популярности вида спорта в стране. Когда же Вяльбе предложила запретить спортсменам пользоваться соцсетями во время соревнований, Губерниев назвал такие ограничения бредом и что в ответ на них можно запретить саму Вяльбе как президента ФЛГР.

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