«Конечно же буду лезть в работу тренеров». Губерниев отказал Вяльбе в её просьбе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на просьбу главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе не вмешиваться в работу организации. «Он хороший комментатор, пусть рассказывает, как бегут спортсмены», — сказала Вяльбе.
«Ой, а я уже хороший комментатор? Спасибо, Елена Валерьевна! А в работу тренеров, конечно, буду лезть», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Вяльбе и Губерниев неоднократно отпускали в адрес друг друга едкие комментарии. Дмитрий неоднократно заявлял, что российские лыжники недостаточно медийны, что отрицательно сказывается на популярности вида спорта в стране. Когда же Вяльбе предложила запретить спортсменам пользоваться соцсетями во время соревнований, Губерниев назвал такие ограничения бредом и что в ответ на них можно запретить саму Вяльбе как президента ФЛГР.
- 28 ноября 2020
-
12:50
-
12:16
-
12:06
-
09:00
-
00:46
-
00:01
- 27 ноября 2020
-
22:51
-
22:40
-
21:15
-
20:34
-
20:16
-
20:02
-
19:39
-
19:06
-
18:46
-
18:28
-
18:14
-
17:54
-
17:02
-
16:58
-
16:52
-
16:08
-
15:56
-
15:46
-
15:36
-
15:25
-
15:12
-
14:56
-
14:48
-
13:29
-
13:06
-
12:26
-
12:03
-
11:22
-
00:47