Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Регби. Уэльс — Англия. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Лох выиграл первый этап КМ по санному спорту, Репилов и Павличенко замкнули десятку

Лох выиграл первый этап КМ по санному спорту, Репилов и Павличенко замкнули десятку
Другие / Прочие виды спорта 0

На первом этапе Кубка мира по санному спорту в австрийском Иглсе победил немецкий спортсмен Феликс Лох.

С результатом 1.39,941 минуты немец опередил другого представителя Германии, Йоханнеса Людвига (1.40,067), и итальянца Доминика Фишналлера (1.40,121).

Россиянин Семён Павличенко (1.40,344) — на девятом месте. Роман Репилов (1.40,387) замкнул топ-10 результатов соревнований.

КУБОК МИРА. 1-Й ЭТАП. ИГЛС (АВСТРИЯ)
МУЖЧИНЫ. ОДНОМЕСТНЫЕ САНИ
1. Феликс Лох (Германия) — 1.39,941
2. Йоханнес Людвиг (Германия) — 1.40,067
3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.40,121…
9. Семён Павличенко (Россия) — 1.40,344
10. Роман Репилов (Россия) — 1.40,387…
14. Александр Горбацевич (Россия) — 1.40,711…
20. Степан Фёдоров (Россия) — 1.41,486

Скелетонист М. Дукурс выиграл второй этап Кубка мира в Сигулде, Трегубов — четвёртый
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020