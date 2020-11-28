Лох выиграл первый этап КМ по санному спорту, Репилов и Павличенко замкнули десятку
На первом этапе Кубка мира по санному спорту в австрийском Иглсе победил немецкий спортсмен Феликс Лох.
С результатом 1.39,941 минуты немец опередил другого представителя Германии, Йоханнеса Людвига (1.40,067), и итальянца Доминика Фишналлера (1.40,121).
Россиянин Семён Павличенко (1.40,344) — на девятом месте. Роман Репилов (1.40,387) замкнул топ-10 результатов соревнований.
КУБОК МИРА. 1-Й ЭТАП. ИГЛС (АВСТРИЯ)
МУЖЧИНЫ. ОДНОМЕСТНЫЕ САНИ
1. Феликс Лох (Германия) — 1.39,941
2. Йоханнес Людвиг (Германия) — 1.40,067
3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.40,121…
9. Семён Павличенко (Россия) — 1.40,344
10. Роман Репилов (Россия) — 1.40,387…
14. Александр Горбацевич (Россия) — 1.40,711…
20. Степан Фёдоров (Россия) — 1.41,486
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