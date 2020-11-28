Лох выиграл первый этап КМ по санному спорту, Репилов и Павличенко замкнули десятку

На первом этапе Кубка мира по санному спорту в австрийском Иглсе победил немецкий спортсмен Феликс Лох.

С результатом 1.39,941 минуты немец опередил другого представителя Германии, Йоханнеса Людвига (1.40,067), и итальянца Доминика Фишналлера (1.40,121).

Россиянин Семён Павличенко (1.40,344) — на девятом месте. Роман Репилов (1.40,387) замкнул топ-10 результатов соревнований.

КУБОК МИРА. 1-Й ЭТАП. ИГЛС (АВСТРИЯ)

МУЖЧИНЫ. ОДНОМЕСТНЫЕ САНИ

1. Феликс Лох (Германия) — 1.39,941

2. Йоханнес Людвиг (Германия) — 1.40,067

3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.40,121…

9. Семён Павличенко (Россия) — 1.40,344

10. Роман Репилов (Россия) — 1.40,387…

14. Александр Горбацевич (Россия) — 1.40,711…

20. Степан Фёдоров (Россия) — 1.41,486