Елена Вяльбе: если Минспорт и ОКР не помогут, у нас не будет средств на тесты

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, насколько тяжёлым бременем легли на федерацию тесты на коронавирус, которые по правилам FIS команды обязаны проводить за свой счёт на территории стран, где проходят этапы Кубка мира.

«Не думаю, что FIS пойдёт на какие-то уступки. Они не будут разговаривать с правительствами стран, где берут тесты. Здесь, в Финляндии, один тест стоит более 20 тысяч рублей, а если было какое-то подозрение на болезнь, то сразу сдаёт не один человек, а вся команда. Мы в Муонио насдавались уже столько, что целая пачка этих бумаг лежит. Мы ищем и просим, чтобы нам помогли. Честно скажу: думаю, если Минспорт и ОКР не помогут, то в какой-то момент у нас не будет средств на тесты. Ну, или спортсменам самим придётся платить за всё. У нас в федерации тоже нет таких денег, нам генеральный спонсор на год даёт меньше, чем нам нужно только на тесты в этом сезоне», — приводит слова Вяльбе Матч ТВ.