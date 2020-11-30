Как лыжница Сорина опередила всех, кроме Йохауг, на этапе Кубка мира в Руке. Видео

Главную сенсацию мини-тура в Руке (Финляндия), который проходил в рамках первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам, преподнесла Татьяна Сорина. Россиянка, которая специализировалась на спринте и никогда до рождения ребёнка не входила в топ-3 на этапе Кубка мира, стала второй после норвежки Терезе Йохауг.

Гонку преследования свободным стилем Татьяна блестяще провела тактически. Она быстро догнала стартовавших ранее Наталью Непряеву и шведку Фриду Карлссон. К ним также присоединились шведки Мая Дальквист, Линн Сван и Эбба Андерссон.

Эта шестёрка, не обращая внимания на Йохауг, боролась за серебро и бронзу. Всё решилось на заключительных спуске и подъёме. Сорина на тесной трассе заняла единственную лыжню и уехала на спуск, за ней удержались Карлссон и Андрессон, а Непряева попала в завал со Сван и Дальквист. Россиянка пострадала больше всех, сломав лыжи, и финишировав в итоге десятой.

А Сорина, первой преодолев спуск, включила форсаж на подъёме, оторвалась от шведок и стала первой после Йохауг.

Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation