Как лыжница Сорина опередила всех, кроме Йохауг, на этапе Кубка мира в Руке. Видео

Главную сенсацию мини-тура в Руке (Финляндия), который проходил в рамках первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам, преподнесла Татьяна Сорина. Россиянка, которая специализировалась на спринте и никогда до рождения ребёнка не входила в топ-3 на этапе Кубка мира, стала второй после норвежки Терезе Йохауг.
Гонку преследования свободным стилем Татьяна блестяще провела тактически. Она быстро догнала стартовавших ранее Наталью Непряеву и шведку Фриду Карлссон. К ним также присоединились шведки Мая Дальквист, Линн Сван и Эбба Андерссон.
Эта шестёрка, не обращая внимания на Йохауг, боролась за серебро и бронзу. Всё решилось на заключительных спуске и подъёме. Сорина на тесной трассе заняла единственную лыжню и уехала на спуск, за ней удержались Карлссон и Андрессон, а Непряева попала в завал со Сван и Дальквист. Россиянка пострадала больше всех, сломав лыжи, и финишировав в итоге десятой.
А Сорина, первой преодолев спуск, включила форсаж на подъёме, оторвалась от шведок и стала первой после Йохауг.
Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation
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