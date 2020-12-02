Менеджер сборной Норвегии объяснил, почему команда снялась с этапов КМ по лыжным гонкам

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспьер Бьервиг рассказал, что послужило причиной снятия команды с этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене.

Функционер команды сослался на несколько факторов, которые стали определяющими в решении команды сойти с дистанции на вышеупомянутых этапах соревнований. Первой причиной стала банальная неорганизованность по приезде команд в Руку. Бьервиг утверждает, что организатор перепутал все данные, что предоставлялись командой ещё до прибытия на мини-тур.

По словам менеджера, организаторы также не вели никакой отчётности по результатам анализов. После того как тренер команды Эйрик Мюр Носсум получил положительный результат теста на коронавирус, Федерации лыжных гонок Норвегии самой пришлось принимать решение о помещении на карантин всех, кто мог контактировать с инфицированным членом коллектива.

Бьервиг также пожаловался на то, что организатор соревнований не сделал никаких официальных заявлений, когда стало ясно, что один из тренеров сборной Норвегии сдал положительный тест.

«Пресс-зона была слишком узкой. Участки на старте и на финише были слишком тесными – спортсмены подходили вплотную друг к другу в ситуациях, когда много дышали, плевались и потели», — цитирует Бьервига NRK.