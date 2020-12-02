Вылегжанин — о снятии Швеции с этапов КМ: нашим грех не воспользоваться такой форой

Российский лыжник Максим Вылегжанин прокомментировал снятие сборной Швеции с этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене в декабре 2020 года.

«Возможно, в Швеции ситуация с коронавирусом не очень хорошая, поэтому они и снимаются. Конечно, если сильных спортсменов не будет, смотреть Кубок мира менее интересно. А для нашей сборной это фора. Грех ей не воспользоваться!» — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сборная Швеции по лыжным гонкам снялась с этапов Кубка мира до Нового года вслед за сборной Норвегии. Примет ли сборная Швеции участие в «Тур де Ски» в январе, пока неизвестно.

Ранее стало известно о жалобах менеджера норвежцев на условия проведения мини-тура в финской Руке.