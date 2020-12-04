Менеджер лыжной сборной Швейцарии — о снятии Норвегии и Швеции с этапов КМ: меня это злит

Менеджер сборной Швейцарии по лыжным гонкам Кристиан Флури выразил недовольство решением команд Норвегии, Швеции и Финляндии сняться с декабрьских этапов Кубка мира. По его словам, швейцарская сторона ещё летом предлагала свой план проведения Кубка мира в условиях пандемии.

«Меня это злит. Предложение отвергли, в том числе и скандинавы. Я расстроен. Несправедливо, что теперь они снимаются с этапов. Они могли нас поддержать, когда мы выдвигали своё предложение» — цитирует Флури Blick.

Флури также раскритиковал Международную федерацию лыжного спорта.

«Я не вижу никакого руководства. Они не установили правила. Летом они упустили возможность поменять календарь. Мне грустно, что такое происходит сейчас», — сказал менеджер.