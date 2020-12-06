Маслова: в матче с Чехией сами создали себе проблемы. Из их вратаря сделали лучшего в мире

Правая полусредняя сборной России по гандболу Валерия Маслова прокомментировала победу во втором матче группового этапа чемпионата Европы (24:22) с национальной командой Чехии. Чемпионат проходит в Дании.

«Игралось тяжело, мы сами создали себе проблемы, сами „расстреляли“ вратаря. Из вратаря сборной Чехии мы сделали лучшего вратаря в мире в этом матче. Но это, естественно, не так. В нападении мы допускали много ошибок, но в целом у нас всё получалось, атаки проходили не очень сложно. Мы выиграли, и слава богу.



Провели второй матч за три дня, и не сказала бы, что нам сложно физически. У нас два равноценных состава. Мы можем меняться каждые 5–10 минут, это не проблема. Естественно, иногда сказывается, что мы не выходим на улицу. Не хватает кислорода, мне кажется. Мозги нужно проветривать. А так, всё хорошо», — приводит слова Масловой «Р-Спорт».