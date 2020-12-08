Тренер Грушин — о словах Резцовой про допинг: человек вообще соображает, что говорит?

Заслуженный тренер СССР и России по лыжным гонкам, бывший главный тренер сборной России Александр Грушин, работавший с Анфисой Резцовой, прокомментировал слова бывшей подопечной о применении допинга в команде.

«Даже чисто по-человечески — отвечай за себя. Кто ей дал право дерьмом обливать других людей? У неё разве есть основания? Говорит об Ольге Даниловой, что она „вдруг побежала“. Я бы на месте Даниловой в суд подал, это подсудное дело, это оскорбление личности! Она что, не понимает, что делает? Если ты официально выступила, значит, ты обвиняешь человека.



Следующее: она говорит, что в её группе не было допинга, а была кровь. А это что, разве не допинг? Это самый страшный допинг после стероидов. Человек вообще соображает, что говорит? А потом, у неё есть основания говорить об этом, у неё есть стопроцентные данные? Кто ей дал право на это?



А журналистам, которые берут такие интервью, могу сказать вот что: прежде чем вбрасывать такую информацию, возьмите и проверьте её. Что это за ерунда? В такой период, когда страна переживает сложнейшую ситуацию с допинговыми скандалами… Они что делают-то?» — цитирует Грушина РИА «Новости».

Анфиса Резцова — двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону. Резцова долгое время сохраняла титул единственной женщины в мире — олимпийской чемпионки сразу в двух зимних видах спорта. В 2018 году на Играх в Пхёнчхане это достижение повторила чешская спортсменка Эстер Ледецка.