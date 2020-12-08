Майя Петрова: Манагарова вновь доказала, что она самый быстрый человек в гандболе

Олимпийская чемпионка гандболистка Майя Петрова прокомментировала победу сборной России в матче чемпионата Европы с командой Швеции со счётом 30:26.
«Первый тайм со шведками начали здорово, классно сыграла наша задняя линия. Первые 10-15 минут забивала у нас задняя линия. Хорошо, когда разыгрывается задняя линия, потому что сопернику нужно перестроить защиту, и в этом случае ты можешь играть и через углы. Вообще мне очень понравился настрой нашей сборной в этом матче. Наши девчонки играли с хорошим настроем, так радовались голам, как будто это был уже матч плей-офф. Это классно!
Наши здорово играли и в быстрых контратаках, Юля Манагарова вновь доказала, что она самый быстрый человек в гандболе. Наши углы выполнили свою функцию, забивали лёгкие голы. Моментами наша сборная была похожа на ракету в этом матче. Но по ходу встречи шведки догнали нас в счёте, они тоже разыгрались. Второй тайм был нервозным. Мне очень нравится, что на этом турнире в концовках всех трёх матчей сборная России прибавляет, дожимает соперника. Хорошая игра в концовке – это залог успеха", — цитирует Петрову РИА «Новости».
Сборная России выиграли три матча на предварительном этапе и вышла в основной раунд чемпиноната Европы в Дании.
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