Гандболистка Бобровникова: задело, когда журналисты поставили сборную России на 8-е место

Гандболистка сборной России Владлена Бобровникова оценила выступление команды на предварительном этапе чемпионата Европы в Дании. Подопечные Амброва Мартина выиграли три матча подряд и вышли в основной раунд соревнований.



«В первых двух матчах у нас получалось нервное начало: пропускали много голов, не удавалось наладить защиту. Со Швецией было получше, но ещё есть куда прибавлять. Однако победы есть победы — они дают команде уверенность, какой-то толчок. Конечно, сейчас мы чувствуем себя намного увереннее, чем когда приехали на этот чемпионат.



Конечно, новости о том, что мы перед турниром потеряли трёх лидеров, были очень неприятными для нас. Но у нас в команде много классных игроков, и эти потери даже смогли сплотить нас, сделать нас сильнее. Ведь всегда легче играть против команд, где есть один лидер, который берёт игру на себя, и намного сложнее против команд, где каждый может забить, здорово сыграть в защите.



Я знаю, что перед турниром журналисты из EHF поставили нас на восьмое место в списке претендентов на титул. Эта новость меня неприятно задела — я была абсолютно не согласна. Появилась мысль: мы докажем, кто мы есть, несмотря ни на что. И пока мы идём хорошо», — передаёт слова Бобровниковой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

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