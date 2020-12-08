Датский эксперт: поведение россиян потрясло, они могут уничтожить весь чемпионат Европы
Датские гандбольные эксперты канала TV 2 SPORTS Лэрке Мёллер и Клавс Бруун Йоргенсен прокомментировали поведение женской сборной России, которая устроила контактные игры в раздевалке, несмотря на требования безопасности.
«Был потрясён, увидев эти кадры. Если Амбросу Мартину так «повезло», что он заразился, то он стал разносчиком заразы, потому что был очень близок к игрокам в раздевалке. Так можно уничтожить весь турнир", — сказал Мёллер.
«Хоть у россиян и не было зафиксировано случаев заражения, но это просто ужасная работа пиарщиков, учитывая, что команду только что предупредили за контакты вне „пузыря“. Непонятно, как можно публиковать такие кадры в социальной сети. Очень глупо, вообще этого не понимаю», — сказал Йоргенсен.
Женская сборная России по гандболу может быть наказана за контактные игры в раздевалке
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