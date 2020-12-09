Амброс Мартин рассказал о проблеме сборной России на чемпионате Европы по гандболу

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин поделился впечатлениями от чемпионата Европы, который проходит в Дании. Сборная России вышла в основной этап соревнований, одержав три победы в предварительном раунде.

«Некоторые неожиданные результаты есть. Мощно выглядит сборная Норвегии, но в целом в женском европейском гандболе на уровне сборных идёт выравнивание сил. Возьмём нашу группу: чешская команда, не относящаяся к числу топ-сборных, проиграла три матча, но во всех она дала бой соперникам», — цитирует Мартина официальный сайт ФГР.

Мартин также признал, что промежуток в три дня между матчами является проблемой для команды.

«Действительно, это проблема. Когда команда по ходу турнира набирает игровой ритм, такая большая пауза не нужна, к тому же если приходится сидеть, запертыми в гостинице, не считая выездов на тренировки. Наш следующий соперник получит перерыв на сутки меньше. Так что нам очень важно правильно организовывать работу, чтобы не потерять хороший ритм, который набрала сборная России на первом этапе», — сказал тренер.

Завтра, 10 декабря, сборная России сыграет с командой Черногории.