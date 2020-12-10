Стал известен лауреат Национальной спортивной премии в категории «Тренер года»

Заслуженный тренер России по художественной гимнастики, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова стала лауреатом Национальной спортивной премии, учрежденной Министерством спорта РФ, в категории «Тренер года».



Торжественная церемония вручения премии состоялась вчера, 9 декабря, в Москве. В голосовании Винер-Усманова опередила Дмитрия Дорофеева (конькобежный спорт) и Анатолия Забелина (спортивная гимнастика).



Национальная спортивная премия — одна из самых главных наград в области спорта в России. Министерство спорта Российской Федерации вместе с болельщиками и экспертами подводит итоги и называет лучших в 11 номинациях. Всего определяются 18 победителей. Званием лауреата и премией в размере 1 миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов РФ, благодаря которым спорт в России становится все более популярным и привлекает внимание миллионов людей.

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