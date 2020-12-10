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Российские гандболистки победили сборную Черногории в 1-м матче основного раунда ЧЕ-2020

Российские гандболистки победили сборную Черногории в 1-м матче основного раунда ЧЕ-2020
Другие / Гандбол 0

Женская сборная России по гандболу одержала победу в первом матче основного раунда чемпионата Европы, который проходит в Дании.

Российские гандболистки нанесли поражение национальной команде Черногории со счётом 24:23. Самыми результативными в составе сборной России стали Ольга Фомина, Дарья Самохина и Полина Ведёхина — каждая забила по четыре мяча.

Напомним, в основной раунд россиянки пробились досрочно, обыграв команды Испании и Чехии. Отечественные гандболистки показали максимальный результат на групповом этапе соревнований.

Напомним, российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы. В 2018 году они завоевали серебро.

Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы. Хернинг, Дания
Основной раунд. Группа I

Черногория — Россия — 23:24 (13:13)

ЧЕ-2020 (ж). Группа I. 1-й тур
10 декабря 2020, четверг. 20:15 МСК
Черногория
Окончен
23 : 24
Россия
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