Российские гандболистки победили сборную Черногории в 1-м матче основного раунда ЧЕ-2020

Женская сборная России по гандболу одержала победу в первом матче основного раунда чемпионата Европы, который проходит в Дании.

Российские гандболистки нанесли поражение национальной команде Черногории со счётом 24:23. Самыми результативными в составе сборной России стали Ольга Фомина, Дарья Самохина и Полина Ведёхина — каждая забила по четыре мяча.

Напомним, в основной раунд россиянки пробились досрочно, обыграв команды Испании и Чехии. Отечественные гандболистки показали максимальный результат на групповом этапе соревнований.

Напомним, российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы. В 2018 году они завоевали серебро.

Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы. Хернинг, Дания

Основной раунд. Группа I

Черногория — Россия — 23:24 (13:13)