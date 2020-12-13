«Наконец-то я выиграл большие санки!» Александр Большунов покатался на санках

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», лидер Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов после победы в индивидуальной гонке с раздельного старта на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) скатился со спуска лёжа на больших санках, которые вручаются вместе с золотой медалью.

«Наконец-то я выиграл большие санки!» — написал Большунов на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Александра Большунова в «Инстаграме».

Накануне ставший вторым Большунов прокатил на санках победителя спринта итальянца Федерико Пеллегрино. «Разделка» в Давосе стала для россиянина первой выигранной гонкой в сезоне-2020/2021.

А вот в 2020 году Александр выиграл уже восьмую гонку, сравнявшись с рекордом норвежцев Бьорна Дэли и Мартина Йонсруда Сундбю.