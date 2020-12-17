Для восстановления своего статуса РУСАДА должно заплатить ВАДА $ 1,27 млн

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) для восстановления своего статуса должно заплатить Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) взнос в размере $ 1,27. Об этом сообщается в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (CAS).



Сумма включает в себя погашение расходов ВАДА, которые оно понесло за время проверки подлинности данных Московской антидопинговой лаборатории.



Сегодня же стало известно, что российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом до 2022 года.



Напомним, 9 декабря 2019 года исполком ВАДА лишил российское агентство статуса соответствия, что сделало возможным применить эти серьёзные меры. Возможностью лишать спортсменов права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом своей страны Всемирное антидопинговое агентство было наделено меньше чем за год до принятого исполкомом решения — данные изменения были внесены во Всемирный антидопинговый кодекс.



Кроме того из-за решения СAS российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях.

CAS встал на сторону ВАДА в споре с Российским антидопинговым агентством