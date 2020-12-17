Гендиректор USADA жёстко раскритиковал CAS за смягчение наказания России

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Т. Тайгарт раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«USADA признаёт, что сегодняшнее решение Спортивного арбитражного суда по иску Всемирного антидопингового агентства в отношении РУСАДА просто опустошительно.



Как известно, ВАДА и чистые спортсмены понесли значительный ущерб. На данном этапе этого мерзкого дела о допинге, спонсируемого российским государством, можно лишь констатировать, что этот слабый и размытый результат не может быть утешительным. Это дело длится уже почти 10 лет – это катастрофический удар по чистоте спортсменов, честности спорта и верховенству закона.



Хотя первой реакцией, кажется, является желание выразить очевидный шок, но дело в том, что все мы должны были это предвидеть. ВАДА и Международный олимпийский комитет с первого дня заняли неверную позицию в этой грязной допинговой истории, ставшей возможной благодаря России, и снова поставили политику выше принципов. В дополнение ко многим другим лазейкам это решение прямо предоставляет членам МОК из России особое отношение и освобождает их от каких-либо последствий за их деяния.



На протяжении всего расследования, и теперь это просто очевидно, ВАДА — даже при новом руководстве и обещании перемен – дало понять, что оно не слышало спортсменов и их интересы ни во что не ставятся. Россия объявила о своей победе сегодня, и она права, учитывая её способность развращать мировой спорт, обманывать мир и глобальную антидопинговую систему», — приводит слова Тайгарта пресс-служба USADA.