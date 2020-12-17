Ганус — о решении CAS: можно порадоваться за наших чистых спортсменов

Бывший глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).



«Изначально ВАДА запросило четыре года, CAS удовлетворил два, можно порадоваться за наших чистых спортсменов. Но по решению суда за эти два года будет необходимо выполнить те требования, которые определены его решением и учитывают требования ВАДА.



Лишение статуса соответствия РУСАДА – изначальный пункт, он был с самого начала. Базовое условие.



CAS сократил срок, но очень жёстко проставлены требования, связанные с проведением разбирательств и предоставлением всех материалов по делу, по требованию ВАДА и AIU(WA). В этом отношении уже больше нет места для дискуссий. Большую работу предстоит сделать не только РУСАДА по восстановлению соответствия, но и всем остальным по предоставлению материалов для завершения расследований. Напомню, что вопросы Московской лаборатории с РУСАДА никак не связаны. Эти вопросы касаются тех, кто работал и работает с Московской лабораторией», — сказал Ганус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Гендиректор USADA жёстко раскритиковал CAS за смягчение наказания России