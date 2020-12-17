Официальные лица Норвегии выразили недовольство смягчением наказания для России

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) сегодня, 17 декабря, вынес решение о правомерности четырёхлетних санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта. Судьи в целом встали на сторону ВАДА, но сократили сроки санкций вдвое. Таким образом, россияне не смогут выступать под национальным флагом до 16 декабря 2022 года.



Реакция некоторых официальных лиц Норвегии не заставила себя долго ждать. В целом они недовольны решением CAS и посчитали его слишком мягким.

Бывший вице-президент ВАДА Линда Хофстад Хеллеланд заявила, что Россия, как страна-обманщица, должна быть очень рада, что получила лишь двухлетнее наказание.

«Мне кажется странным, что система, которая, по мнению CAS, основана на мошенничестве, нечестности и системном допинге, получает наказание лишь в виде двух лет. Очень разочарована, что Россия так дёшево отделалась», — приводит слова Хеллеланд NRK.



Президент спортивной федерации Норвегии Берит Кьелль выразил удивление решением CAS.

«Удивительно, что санкции были сокращены вдвое. Норвежская спортивная федерация поддержала решение ВАДА в 2019 году о четырехлетней дисквалификации российского антидопингового агентства», — прокомментировал решение CAS Кьелль.



Андерс Сольхейм, возглавляющий антидопинговую службу Норвегии, посчитал наказание, которое было наложено на Россию, слишком мягким.

«Плохо, что они слишком легко отделались. Думаю, нужно было давать 4 года», — сказал Сольхейм.